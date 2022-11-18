澎湖地檢署日前接獲檢舉情資指出，澎湖縣第一選區(馬公市)某位縣議員候選人的競選服務處人員，涉嫌以現金向選民買票，隨即指派吳巡龍檢察官指揮澎湖縣調查站、縣警局刑警大隊共組專案小組全力偵辦。經專案小組成員不分晝夜查證，見時機成熟17日上午持法院核發搜索票，前往競選服務處及涉案人員住所共4處進行搜索，查扣疑似賄選所用現金共計新台幣12萬3000元(其中1萬2000元為選民自願繳回)。

該案同步約談涉案人員共9人，經檢察官訊問釐清案情後，認定該縣議員候選人競選服務處莊姓主任及歐姓樁腳，涉嫌以每票1000 元之對價，計算每戶投票權人數後，對該戶選民進行買票，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，爰分別諭知莊某具保20萬元；歐某具保6萬元，其餘涉案選民則均請回。

澎湖地檢署表示，大選選情已達緊鑼密鼓白熱化階段，該署受理檢舉賄選窗口24小時不間斷。若選民掌握賄選具體情資或證據，請不吝發揮公民道德情操，向澎湖地檢署或轄內司法警察單位提報，以利統合轄內查賄團隊嚴查速辦，將賄選不法結構澈底瓦解。