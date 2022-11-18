高雄8名立委北上挺鄭運鵬，以高雄4年前的慘痛教訓呼籲桃園別重蹈覆徹。（陳夢茹攝）

高雄市8名立法委員今北上替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，一同到路口向選民拜票。立委們紛紛直呼，4年前高雄市長選舉由韓國瑜當選，換來1場惡夢讓高雄市政停擺，更向選民呼籲「希望桃園不要重蹈覆徹！」。

鄭運鵬表示，自己和高雄有多層關係，首先身為高雄女婿，很高興高雄區域、不分區立委今天都到場力挺，再來他與高雄的立委們過去都是好同事，感謝他們在他擔任黨團幹事長的期間給予很大的幫忙，大家合作無間一起推動桃園和高雄的建設預算，可說是合作夥伴的關係，今天立委們一起來支持他就是肯定他的能力，認為他適合擔任下屆桃園市長。

鄭運鵬話鋒一轉，提起高雄4年前在2018年選舉時給過國民黨機會，卻造成高雄市從第1名的市政變成最後1名，淪為1場惡夢，高雄立委今天用自身經驗站出來就是不希望桃園重蹈覆徹。

「高雄差點沒有龍貓輕軌，只剩下愛情摩天輪！」立委管碧玲說，舉個選錯市長的慘痛例子，若高雄沒有把市長陳其邁補選回來，就會因為選錯市長而沒有龍貓輕軌，只會有愛情摩天輪，選錯市長的影響十分深遠。立委劉世芳感嘆，高雄在2018年選出1個不適任的市長，造成市政的大幅滑落，甚至是變成六都最後1名，今天高雄全部的立委站出來挺最強的幹事長鄭運鵬，相信他不分藍綠、能力好、協調力強，只要是對桃園市政建設有幫助，他一定是會全力爭取。

立委邱議瑩則說，當年高雄市長陳菊想要交棒給陳其邁，可惜中間遇到亂流，讓高雄的交接非常不順利，市政為此停擺2年，希望這次桃園的鄉親能看到高雄慘痛的教訓，讓鄭市長能夠順利交棒給鄭市長，讓桃園更好。另還有林岱樺、李昆澤、趙天麟、許智傑、賴瑞隆皆到場站台。

另談及選舉接近尾聲，下周就是選前的「黃金周」，對此鄭運鵬表示，其實在最後1個月已經是每天從早到晚做各種不同形式的拜訪，包含提出政策、市場掃街等各種的拜會，自己會堅持努力到最後1分鐘。這個周末有黃金周的大集結，希望用全國施政滿意度、桃園大進步做為最後的呼籲，總統、副總統、行政院長跟所有縣市長都會到桃園來加油打氣。