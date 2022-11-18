新竹縣湖口鄉現金賄選爆不停，繼鄉長候選人、縣議員候選人現金買票遭法辦後，又有葉姓村長候選人，在登記參選前後都用1000元現金向選民買票，新竹查賄團隊立案後傳喚葉姓村長候選人及相關涉案者6人到案，訊問後認定葉男涉犯對有投票權人行賄罪嫌重大，於17日晚間向新竹地方法院聲請羈押獲准。

新竹地檢初步釐清，葉男為湖口鄉某村村長候選人，他在登記成為候選人前、後，向所屬選舉區內的投票權人，以每票新台幣1000元的對價現金買票。另據了解，葉男對此次參選相當投入，甚至把競選旗幟掛在其他鄉鎮市交通運輸站緊急逃生出口旁，用心拓展知名度。

新竹查賄團隊獲悉後，經蒐集相當證據，立刻發動偵查，於17日傳喚、通知葉男等6人到案，並查扣賄款6000元，訊問後向法院聲請羈押獲准。全案於15小時內完成第1波偵查程序，充分展現新竹查賄團隊捍衛民主，嚴查賄選的積極決心。