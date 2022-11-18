桃園鐵路地下化議題吵得沸沸揚揚，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今批評對手張善政，明明長期反對鐵路地下化，要桃園自籌800多億經費，拿公文討人情的做法讓他覺得不可思議，更痛批張善政的態度是「好官我為之，困難不想解決」無法勝任市長的工作。

鄭運鵬說，國民黨桃園市長候選人張善政長期在國民黨馬英九總統執政時期反對鐵路地下化，張善政提出的公文寫道，中央出200億元、桃園需自籌800多億元，這根本是不可能的任務，張善政當年很巧妙的讓桃園陷入一個兩難的關係。他指出，首先，張善政說鐵路高架化已經進行了，國民黨就不做了；再來，若桃園堅持要做鐵路地下化，那需自己出800億元，桃園當然出不起，張善政讓桃園的鐵路改善工程，無論高架跟地下兩邊都不可行。

鄭運鵬批評，張善政把這個公文拿來做人情，讓他覺得非常不可思議，那個公文只會凸顯出，張善政作為官僚他只喜歡那個權力，並沒有考慮到弱勢縣市的財政需要，尤其是桃園是最後1個升格的直轄市。以高雄為例，高雄鐵路地下化後讓整體交通便利性提升、都市發展也差別很大，當年高雄就是以地方只要負擔25％的財政，中央負擔75％來做規畫，後來，蔡英文總統跟行政院就是用高雄的比例來協助桃園鐵路地下化，今天才能順利進行。

鄭運鵬痛批張善政昨是今非，扭曲過去發生的事情來討人情，如果以後張善政擔任桃園的市長的話，他認為張善政若都用這種「好官我為之，困難不想解決」的心態來做的話，絕對沒有辦法突破未來桃園的產業進駐跟所有的市政瓶頸。

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