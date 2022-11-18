一名女網友分享，最近新開了一個銀行的帳戶，一覺醒來卻發現帳戶裡面多了2美元，讓她看了一頭霧水，確認自己沒有投資美股以後，突然很擔憂錢的來源，沒想到卻釣出許多人喊＋1，另有行員回應說，這是最近舉辦的抽獎活動，大家不用太擔心。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，最近新開了一個銀行的帳戶，某天早上起來卻發現戶頭多了2美元，但是她明明就沒有買美股，因此不理解帳戶怎麼會突然有2筆美元入帳的通知與記錄，也讓原PO忍不住擔憂該不會帳戶外洩了？

貼文引起網友討論，不少人表示自己也有收到錢，好像是開戶的抽獎活動。「我也是這樣，已收到1美元」、「我也是，客服說是有參加活動，不放心的話，打客服確認就好囉」、「我也是突然被匯入1美元。」另有幸運網友則分享說，剛剛查了帳戶發現，裡面竟然有30美元，這也是中獎了嗎？

一名女網友留言回應說，她是行員，最近收到美元入帳的人不需要太擔心，因為這的確就是近期舉辦的抽獎活動喔！恭喜每一個抽到1美元的人，另外，那位收到30美元的人超幸運的，因為30美元是大獎，看了好讓人羨慕。不過，若對於帳戶的款項有疑慮，建議大家直接連繫客服查詢比較好。