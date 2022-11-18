大陸《環球時報》18日報導，德國新版對中戰略草案當地時間16日曝光。德國《商報》16日引述草案中的話稱，「中國正在發生變化，我們與中國的關係也必須發生變化」。德國NTV電視台認為，外交部的這份草案旨在向中國施壓。而中國學者認為，這份草案體現了部門利益和黨派利益的糾纏，最終版本將是德國國內各方博弈的結果。

《環球時報》報導，對於這份新曝光的德國對中戰略草案，中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，現在，在德國政府內部，部門利益和黨派利益相互糾纏。掌控外交部的綠黨想充分利用對外交政策的影響，體現出自己的黨派利益以及與總理府的不同。

這個背景決定了在一定程度上，德國外交部在制定對中政策時，一方面要體現自己的主導權，一方面要體現綠黨的政策主張和特點，比如人權。但如果為了自己黨派利益，綠黨一味要把政策搞得意識形態化，走得太遠，對德國的利益、對中德關係，恐怕會帶來很大負面影響。

崔洪建指出，明年出爐的德國對中戰略最終版本，將會是各方平衡的產物。「如果完全按照德國外交部的意見，總理蕭茲就來不了中國訪問，中資也無法入股漢堡港。」從現在到明年正式推出還有一段時間，德國國內還會有討論和不同意見。到時候，包括烏克蘭危機在內的外部環境以及中美關係也都會有變化。「從這些方向來說，這仍然是一個充滿博弈的過程。」

據《明鏡》周刊網站報導，這份草案由德國外交部牽頭起草，共59頁，11月初定稿，幾天前轉交給與外交和安全政策問題有關部門，草案本身還需要得到總理府的認可。內容顯示，維護人權將在德中未來經濟關係中起決定性作用，其指出「經濟發展和人權並不矛盾」。

草案提出，「中國和俄羅斯正越走越近」，德國和歐盟未來與中國的合作，取決於中國如何塑造其與俄羅斯的關係。德國外交部建議與歐盟同步，將中國描述為合作夥伴、競爭者和系統性對手，且「後兩方面的分量越來越重」，「在系統競爭中，我們決不能留下任何戰略空白」。《明鏡》周刊網站稱，可以肯定的是，德國外長貝爾伯克希望避免給人留下想要與中國進入某種「冷戰」的印象。但同時，德國外交部表現出很大決心，要抵制中國地緣政治影響力。

草案寫道：「我們越來越將中國視為一個軍事行為體，其能力建設和具體行為影響到歐洲的安全利益。」該草案也關注中國對全球各地港口的投資參與。草案稱，對港口的投資為中國打開了長期軍事用途的選擇，這影響了北約和歐盟在亞洲和歐洲周邊地區的安全利益。

相關內容也坦承德國政府無法改變在某些方面對中國的依賴，比如全球氣候問題的解決就離不開中國的積極參與。