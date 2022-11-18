曾扮偽娘當街玩自慰棒 女裝大叔跳舞露鳥又遭法辦

35歲顏姓男子日前身穿女裝，凌晨在衡陽路騎樓大跳熱舞，興之所至還打開大衣露鳥，嚇壞不少往來民眾，中正一警方循線調閱監視器追查，鎖定已有多次類似前科的顏男，將他傳喚到案，顏辯稱自己在家喝酒，壓力很大心情煩悶，「裸露可幫我抒壓」，訊後遭警方依法究辦。

中正一警方上月初獲報，衡陽路上有人男扮女裝露鳥跳舞，警方到場時人已離去，經調閱監視器後，根據身形研判應是有裸露前科的顏姓男子。

警方指出，去年4月時，顏就曾穿著女性內衣、褲襪，當街使用自慰棒作出不雅動作，還用手機向路人表示「我是偽娘…歡迎撫摸」，事後遭警方依妨害風化罪送辦。

上月初顏男又穿著女裝大衣，在衡陽路騎樓間跳熱舞，只要有人車經過，他便敞開大衣騷首弄姿並露出下體，跳到興起甚至將衣物全部脫光，有民眾發現後嚇到報警，但警方前往時，顏男已早一步離去。

警方日前將顏男傳喚到案，顏表示因工作壓力大，當天又喝了酒，覺得躁熱難耐，雖知裸露行為會觸法，但他還是忍不住，只有這樣才能抒壓，警訊後再度被依妨害風化罪法辦。