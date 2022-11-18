PCB廠燿華(2367)轉型有成，今年第3季稅後盈餘達6.16億元，為2019年第3季以來單季新高，累計前3季每股盈餘為0.99元，法人預估，燿華今年獲利可望為2019年來新高，展望明年，燿華表示，低軌道衛星、高階NB及車載等新產品出貨持續放量，明年產品組合可望比今年好，業績也會比今年好。

燿華歷經兩年多調整，產品佈局開始發酵，其中低軌道衛星用板於第2季開始出貨，目前燿華低軌道衛星用板以地面產品為主，佔營收比重約5%，衛星上的用板仍在認證中，除現有客戶，公司也開拓其他客戶，佈局可望在明年發酵。

在AR/VR產品部分，燿華除台系品牌客戶，即將在明年推出新產品的美系品牌客戶，燿華也在供應鏈中，可望搭上新產品銷售列車，為公司明年營運增添動能。

在轉型成果顯現下，燿華今年第3季合併毛利率及淨利率攀升至17.27%及8.02%，季增2.43個百分點及2.89個百分點，單季稅後盈餘為6.16億元，季增1.46倍，單季每股盈餘為0.95元，為2019年第3季以來單季新高，累計前3季每股盈餘為0.99元，累計前10月合併營收為150.28億元，年增40.45%，法人預估，燿華今年獲利可望創下2019年以來新高。

展望明年，燿華表示，明年低軌道衛星、高階NB及車載等新產品看起來都不錯，產品組合比今年好，明年業績亦有望比今年好。