臺鹽(1737)澄清指出，屢次接獲消費者反映，不肖業者以「臺鹽」同音字，透過電話強迫推銷保健品，引發消費者不悅，為避免衍生更多消費糾紛、誤會情事，特此聲明，以正視聽。

臺鹽公強調，近年來經多位消費者反映，接獲號稱「臺鹽」字眼保健食品銷售電話，誤以為來自「臺鹽公司」或「台鹽生技」，並無從求證，且來電辨識應用程式顯示為「台鹽生技」相關字眼，以寄送試用保健品手法名義推銷，試圖誤導消費者聯想本公司品牌。

臺鹽澄清目前並無以「電話行銷」方式推廣「瑪卡」、「牛樟芝」等相關產品試用，請消費者特別留意。