高雄市警方日前追查一詐騙集團，將被害人囚禁在旅館內，還涉嫌購入假刑警背心冒充員警作案。近期又發現以李姓嫌犯為首的詐欺集團，也利用網路收購民眾個人金融帳戶，再涉嫌強押2名被害人監禁在市區某間商務旅館，待確認帳戶可使用後，才將人釋放，其中1名被害人遭關近2周回不了家。

新興分局執行「旅館、民間出租套房等住宿處所」清查工作，循線從某人頭帳戶發現被害人求職遭控制於某旅館案件擴大追查，發現以李姓犯嫌為首的詐欺車手犯罪集團，於今年6至7月間，涉嫌在高雄市等地，利用網路收購個人金融帳戶，再涉嫌強押監禁2名被害人於高雄市區某商務旅館，並用友人身分來訂房，企圖躲避查緝。

其中51歲黃姓被害人遭關2天，46歲李姓被害人遭關13天，都無法出門，還有小弟負責看守，待確認帳戶可使用於詐騙匯款後，才釋放被害人。

經新興分局與刑事警察大隊偵四隊共組專案小組，追查出21歲黃姓嫌犯、19歲李姓嫌犯負責聯絡及繳交帳戶等資料給上游，其他4名未成年少年負責看守，由於近期發生詐欺集團虐囚甚至棄屍事件，引起各界高度重視，嫌犯自知警察都在追，全分散在各地。

不過員警仍循線分別到高雄及屏東等地查緝，於16日清晨將6名嫌犯查獲到案，並查扣犯案手機等贓證物，全案偵訊後，依涉嫌洗錢防制法、刑法詐欺、妨害自由等罪嫌，將黃嫌等6人於16日分別移送高雄地檢署及臺灣高雄少年及家事法院偵審。