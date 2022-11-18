新北市蘊含豐沛多元的人文特質及城市性格，新聞局長期透過影像記錄這些在地默默耕耘的人文故事，同時為傳達正向影響力的翻轉精神，今年首度製播「新北影響力」系列影片，不分性別、年齡、族群，用多元豐富的影像述說每位影響力人物在這塊土地上所付出的努力與不凡時光，另辦理論壇活動傳遞動人的生命故事，相關內容19日起每周六晚上20時在新北市各有線電視公用頻道（CH3）播出，透過電視播放管道讓更多人看見這座城市的故事。

新聞局長張愛晶表示，「新北影響力」系列影片以生命故事串起每個人的耕耘足跡，他們在各自專業領域中默默發光，並向外擴散影響力，以小我成就大我，為在地帶來深遠的正向改變，透過這系列影片也希望傳達出任何人都可以在不分性別、年齡、族群等背景下貢獻己力，致力於創造正向改變，展現出翻轉新北的實質影響力。

新北影響力系列影片共推出4集，前兩集各介紹5位影響力人物於新北深耕的生命故事，並由知名廣播DJ高賢齡擔任節目主持人，人物故事包括設計詩人陳俊良、烏來區原住民編織協會理事長高秋梅、海湧工作室執行長陳人平、果凍花老師卞柔勻、甘樂文創執行長林峻丞等人，透過影片分享他們如何以時光成就事業，並在各自領域裡揮灑影響力，或以溫暖力量與他人的生命相互激盪，產生深遠影響的生命故事。

第3、4集為「時刻不凡 新北影響力論壇」，將影響力的人物精神延伸至論壇活動，邀集不同背景的人物分享生命故事，由知名作家王文華擔任論壇主持人，論壇中除了新北市長侯友宜透過影音內容分享他的生命故事，另外也邀集守夜人樂團的團長秦旭章、資深媒體人王茂臻、台灣居護董事長汪秋蓉、珊瑚媽媽陳映伶，以及紀錄片導演楊力州分享各自不凡的人生經歷，以及他們以溫暖力量療癒人心、關懷社會的故事與正向影響力。