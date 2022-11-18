台股加權指數18日開在14,584.31點，權王台積電（2330）開在491.5元，開盤不久，成交量已突破8,000張，股王大立光（3008）、IC設計龍頭聯發科（2454）早盤股價也續揚，電動車供應鏈、光學等族群亦往上拉升，台股早盤上漲60點，展開攻勢。

受到一名聯準會（Fed）官員發表鷹派言論、數據顯示就業市況依舊吃緊影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克指數全面走軟。

道瓊工業平均指數11月17日終場下跌0.02％（7.51點）、收33,546.32點。那斯達克指數下跌0.35％（38.7點）、收11,144.96點。費城半導體指數上漲1.05％（28.29點）、收2,719.10點。

惟台積電ADR仍上揚2.56％，台指期夜盤收漲18點（漲0.12％），國票投顧預期，台股在多空拉扯下，仍將維持半年線附近的震盪走勢。

隨著台股來到半年線附近後，高檔調節及解套壓力似見加重，以致於盤勢轉趨於震盪，考量指數穩守5日均線之上，短多走勢未遭破壞，因此本波漲勢仍可抱持期待。

惟大盤短線見壓，預期半年線附近的震盪格局暫將持續，後續外資及投信籌碼動向將是盤勢能否續強的重要參考。

操作上，聚焦光學鏡頭、安全監控族群，在短線題材及業績面支撐下，短線表現值得留意。