人體進食後，食物須由胃部消化，若食物太硬，未經口腔嚼爛就吞下，很容易傷胃。醫師表示，一名患者因常吃麵線加上硬花生，導致胃潰瘍，胃鏡可看出「血糊」現象，即胃部大出血，當時情況緊急，提醒民眾若吃硬物，要多咀嚼以便刮傷胃。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》節目中表示，一位75歲的女患者解黑便而掛急診，當時出血量相當大，狀況嚴重，他幫患者照胃鏡時看到裡面都是「血糊」，一時還找不到出血點，後來終於發現一個潰瘍，僅0.5公分卻一直滲血，後經緊急止血，才停止出血。

錢政弘表示，雖然大出血，但患者平常並無感覺疼痛，他追問病患平時吃了什麼，病人回答，僅是吃了麵線搭配約20顆的硬花生，沒想到會因此出血，因此他提醒，若吃堅果類等較硬的食物，要多咀嚼，以免這類食物刮傷胃黏膜，長期會害胃潰瘍及胃部出血。

至於胃潰瘍的成因，錢政弘說明，胃會分泌酸性胃液，以消化食物，但胃有自我保護機制，但當刺激愈來愈強，胃黏膜來不及自我修護時，會產生慢性發炎，之後形成胃潰瘍。胃潰瘍發生常與4個常見原因有關：

1. 心情：經常焦慮、憂鬱者，容易胃潰瘍。

2. 幽門桿菌：細菌感染時，會導致慢性發炎，導致胃潰瘍。

3. 藥物：包括阿斯匹靈、類固醇等都可能使胃黏膜減少。

4. 飲食：刺激性食物等。