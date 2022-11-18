根據韓聯社18日報導，電 據南韓聯合參謀本部（聯參）18日消息，北韓當天朝東部方向發射長程彈道飛彈。軍方正在分析導彈飛行距離、高度、速度等參數，並初步推測其為洲際彈道導彈（ICBM）。

據日本防衛省消息，日本海岸警衛隊於台灣時間10點07分宣布，一枚可能是彈道飛彈的武器預計將於上午10時20分左右落在北海道大島以西約210公里處，並呼籲在航行船隻關注未來信息。

北韓昨天（17）向東部海域發射一枚短程彈道飛彈（SRBM），韓美國防部的「飛彈政策協商機制」（CMWG）當天首次開會討論應對北韓發射飛彈的方案，而北韓也在當天發射疑為洲際彈道飛彈的長程飛彈，似乎展現出以「以強對強」的姿態面對韓美日加強合作應對北韓的意圖。

北韓外相崔善姬17日上午發表談話譴責韓美日就加強對北韓延伸威懾達成協定僅1小時40分鐘後，就從江原道元山一帶向東部海域發射1枚短程彈道飛彈。這是北韓自本月9日以來，時隔8天再次發射短程彈道飛彈。本月9日，北韓才從平安南道肅川一帶向東部海域發射短程彈道導彈。

截至當天，北韓今年共發射彈道飛彈35次，發射巡弋飛彈3次。這是南韓現政府成立以來，北韓第25次發射飛彈。