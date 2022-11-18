台中市時代力量南屯區議員候選人吳佩芸18日到台中地檢署按鈴控告，指控有人盜用她的私密影片惡意編輯，並公開流傳。（陳淑芬攝）

台中市時代力量南屯區議員候選人吳佩芸18日到台中地檢署按鈴控告，指控有人盜用她的私密影片惡意編輯，並公開散布流傳。（陳淑芬攝）

台中市南屯區議員候選人吳佩芸今天到台中地檢署按鈴控告，哽咽指控有網媒冒用她名義在平台公布她的私密影片，該影片是她4、5年前與前男友玩樂所拍攝，並質疑只有前男友持有，為何會被盜用、冒用、惡意編輯，並散布公開流傳？批評選風敗壞，涉及偽造文書、違反選罷法及個資法等罪嫌。

吳佩芸昨天已在南屯派出所報案，今天在時代力量台中市黨部主委洪錦鈺、律師陳孟秀等人陪同下，到台中地檢署按鈴控告。

「這不該是一個年輕女性政治人物所要承擔事！」吳佩芸說，她昨天接到鄉親傳送一個網路連結，並詢問「為何要在網路張貼私密照？」她一頭霧水點開連結一看，整個人蹲坐地上，手不斷顫抖，那是她年輕、未從政前，約4、 5年前與前男友私密玩樂影片。

吳佩芸說，新華報導在今年11月15日貼文，冒用她的名義，發布貼文，該文第二段是相關參選人的政治承諾書， 之後再放兩段影片連結，影片內容是她穿著內衣影片。

吳佩芸質疑，該影片只有前男友持有，為何網媒新華報導冒用她的名義惡意編輯，在平台公布，而且新華報導的「鄭建勳」竟還另在700多人的Line群組，再度散布。

陳孟秀則批評選舉被如此歪風影響，候選人接受所有檢視，但不該被不法的行為影響，她質疑台灣社會是如何看到女性參政？呼籲台中地檢署迅速偵辦，不要讓企圖影響選舉成真， 也希望台灣社會給予關注，這並不只影響吳佩芸的選戰，而是影響女性參政的角色。