64歲才女陳文茜身兼作家、主持人等各身分，3年前她被診斷出肺腺癌初期，雖手術成功，近年身體狀況仍不佳，日前她以「晚安，我的生命」為題分享病況，引來大批媒體報導。今(18日)凌晨她再度發文，坦言被新聞標題嚇到，澄清沒有快掛了，醫生開了「救命仙丹」給她，陳文茜還幽默問醫生：「這是要我活？還是慢慢送我走？」，醫生則一句回應：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」。

陳文茜近來為了養病搬到台中，近日她透露多數時間身體還是很脆弱，下肢末端血管破裂，一雙白腿變「花旦」，更自嘲心臟不用遇到喜歡的人，就會「大鹿亂撞」，還必須臥床吸氧氣。稍早她自嘲被新聞寫成行將就木，直說：「天，這樣的關心繼續下去，萬一我還活個五年以上，是否乾脆宣佈自己只是僵（殭）屍復活？江西趕屍台灣版？」

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

陳文茜進一步強調殭屍通常又乾又瘦，現在的她因為組織液跑到身體裡，皮膚白嫩又濕潤，跟殭屍完全不同，又因為血液濃、循環不良，有時心臟跑太快才會導致血管破，嚴重時才必須臥床，並不是24小時都得躺在床上，「只要不過度使用身體，精神尚可」。

為此，陳文茜說自己最近常在醫院打點滴，問醫生開的是什麼？對方回應「一個是為了把我身上的水滲壓回血管，加護病房常用。另一個補充身體所欠缺的維他命，及各種腺素分泌。後者常常用在安寧病房」，她便問醫生聽起來一瓶是求生用，另一袋是等死用，到底是要她生還是死，還有多久能活？醫生用林徽因的話回她：「命裡有時終須有，命𥚃無時莫強求」。

又因為身體因素，陳文茜透露自己完全不能施打任何新冠肺炎疫苗，她索性過著隱居的生活，但多了更多時間閱讀、種花、聽古典音樂、製作《世界周報》節目，認為因此因禍得福，「比起過去被外界左右時間、情緒的日子，我更喜歡如今無人問津的時光」。