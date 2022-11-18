面臨經濟放緩，美國串流電視機上盒製造商Roku宣布將裁減200人，成為最新一家加入裁員潮的科技業者。

受到通膨攀升與衰退疑慮，導致企業大幅削減廣告支出預算，Roku股價今年來已暴跌75％。該業者把這次裁員行動歸因於當前經濟前景不明。

Roku還預期第四季營收將從一年前的8.653億美元下滑到8億美元。

總部位於加州聖荷西的Roku在疫情期間擴展迅速，到去年12月底為止，該公司在全球13國共有3千名全職員工。