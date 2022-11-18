暨南國際大學僑務研究中心揭牌，僑務委員會委員長童振源出席。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

童振源說，預計2030年在學僑生人數能3倍提升至10萬人，並獎勵僑生留台工作。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

暨南國際大學時常舉辦僑生聯歡活動，未來將擴大舉辦跨國僑生活動。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮國立暨南國際大學僑務研究中心揭牌，並舉行台灣僑務政策座談會，僑務委員會委員長童振源說，未來大學端著重僑生招生工作，預計2030年在學僑生人數能3倍提升至10萬人，還編列4年36億經費，獎助優秀僑生、獎勵留台工作，提升國家競爭力。

暨大校長武東星、前校長蘇玉龍等人出席台灣僑務政策座談會並擔任與談人。武東星表示，暨大不僅擁有全台最前瞻、歷史最悠久的東南亞學系，培養跨國企業與國際非政府組織人才；海外國際生與僑生數占全校學生數3成，學校每年還舉辦僑生春節祭祖暨師生聯歡餐會、僑生周、及運動會等聯誼，期盼成為協助推動僑務政策的重要夥伴。

童振源以「當前台灣僑務與僑教發展新局」為題在暨大演講。童振源說，僑委會獲4年36億經費挹注，推中長程計畫，除獎助清寒僑生，也將獎勵優秀僑生，如4年104萬元「頂尖獎學金」、4年40萬元「傑出獎學金」，企業與學校推「聯名獎學金」，即僑生除獲得僑委會獎學金、學校獎學金外，畢業進入該聯名企業任職，再獲同額獎學金，最高獎學金達312萬元。

童振源建議，僑生人才培育應符合產業需求和趨勢，著重製造業、營造業、農業、長照、電子商務5大類別。鼓勵暨大未來多舉辦跨國僑生活動，如「聯合僑生運動會」，透過聯合運動賽事增進對台灣各校的瞭解，建構僑生支持系統。