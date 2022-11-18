選舉倒數9天，新北市板橋區議員黃俊哲服務處主任傳出賄選，新北地檢署查出，服務處主任唐龍輝涉嫌與林姓共犯，購買500盒高價禮盒，分送給埔墘地區的里長和鄰長，希望他們投票支持特定候選人，檢方昨日指揮搜索，帶回8名被告、51名證人到案，訊後聲押禁見唐男、林男。

新北地檢署黑金組檢察官李宗翰昨日指揮新北市調查處、新北市刑大、海山警分局，兵分6路，搜索唐男等5位被告的住家和公司，查扣相關物證。

檢方指出，唐龍輝為了使特定候選人當選，與林男合謀擅用公司資金購買網路市價999元的嘉義市美食名店林聰明沙鍋魚頭禮盒，唐男隨後將500盒禮盒發送給里長和鄰長，並要求他們投給特定對象。

據悉，檢調昨日帶回約20多位里長約談，地方傳言早已沸沸揚揚，事實上黃俊哲服務處先前就有涉賄紀錄，涉嫌用1票1000元價格尋求不特定選民的支持，前板橋市代會副主席林水山2000年曾向法院提出當選無效之訴，法院也認為，黃的競選團隊和樁腳有計畫、組織地跨里大規模賄選，因此判處當選無效定讞。

檢方表示，唐男、林男涉犯選罷法、背信等罪嫌重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，因此聲押禁見，另外胡姓、謝姓、曾姓、李姓被告則分別以5萬至10萬不等交保。

檢方呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，若發現賄選情事，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。