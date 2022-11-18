淡水昨（17）發生一對夫妻在街頭因不到1歲孩子的教育問題起爭執，孔姓丈夫竟當眾朝對方頭部大力甩打4下，妻子當時還抱著孩子，3名路人見狀趕緊衝上前制止，怒罵「不要打女人！」丈夫才停手；警方事後到場，將會依規定申請保護令並通知社會局協處，暴力影片曝光讓網友全氣炸。

有網友在Dcard曝光事發影片，孔姓男子在路邊對朱姓妻子質問，一怒之下竟直接出手朝妻子頭部大力巴頭，妻子當時還抱著年幼嬰兒，一旁3名路人見狀趕緊上前制止，有名路人甚至喝斥「不要打女人！」孔男才終於停手，暴打妻小惡行遭人錄下曝光在網路上，引發網友激憤。

淡水一對夫妻在街頭因不到1歲孩子的教育問題起爭執，孔姓丈夫竟當眾朝對方頭部大力甩打4下，妻子當時還抱著孩子，3名路人見狀趕緊衝上前制止。（翻攝自Dcard）

淡水警方回應，事發地點在淡水區水源街二段177巷前，37歲孔姓男子疑因未滿1歲孩子的養育問題與31歲的朱姓妻子發生口角，他情緒失控動手揮打妻頭部及身體，一旁民眾見狀上前阻止並報警，夫妻2人事後被帶回派出所釐清案情，朱女表示頭、手均有擦挫傷且頭暈，暫不對丈夫提告，警方會依規定申請保護令並通知社會局協處。

網友留言「那些馬上衝過去的人太暖了，這種敗類就是欺軟怕硬，三個男的一圍上來馬上不敢亂來」、「平時關起門可能打更兇」、「到底為什麼這種垃圾男還有女人愛啊，不管內情如何打人就是不對」、「看到那三位衝過去保護就覺得世界還是有很多好人」、「天啊好可怕…應該沒有揮到寶寶吧」。

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