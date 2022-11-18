警消獲報後趕抵，進行打撈，目前屍體身分仍待確認中。（民眾提供）

位於新北市中和區的瓦磘溝抽水站，今早有民眾竟發現一具浮屍，急忙報警。警消獲報後趕抵，進行打撈，目前屍體身分仍待確認中，案件詳情仍待進一步釐清。