中和瓦磘溝抽水站驚見浮屍 警方打撈中 10:462022/11/18 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於新北市中和區的瓦磘溝抽水站，今早有民眾竟發現一具浮屍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消獲報後趕抵，進行打撈，目前屍體身分仍待確認中。（民眾提供） 位於新北市中和區的瓦磘溝抽水站，今早有民眾竟發現一具浮屍，急忙報警。警消獲報後趕抵，進行打撈，目前屍體身分仍待確認中，案件詳情仍待進一步釐清。 新店秀朗橋下驚見男浮屍 上班族嚇壞急報案 貢寮龍洞灣發現無名男性浮屍 全身腐爛嚴重 身分待釐清 高雄軍事管制區驚見浮屍 35歲男陳屍濕地 #中和 #瓦磘溝 #浮屍 #打撈 #抽水站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 格斯科技攜歐洲電池大廠InoBat Auto 進行跨國合作 22:532022/11/15 財經 嘉義縣溪口鄉柴林腳抽水站啟用 保護1500名村民免於水患 15:182022/11/13 生活 宏遠勇奪TCSA雙獎 未來續推2050碳中和 04:102022/11/17 產業特刊 萬大線廈安站(捷十)11／18辦理說明會 15:002022/11/17 區域情報-台北 運毒途中遇警急丟包 循線追捕破獲中和毒品分裝廠 11:172022/11/14 社會 中和綠營爆內訌 張維倩籲：讓選舉回歸選賢與能 12:082022/11/15 政治 高雄浮屍法醫排除他殺 與詐團無關 04:102022/11/17 社會新聞 21歲男販毒當副業 警衝中和住處逮人 15:582022/11/11 社會 影》抖音嗆聲惹殺機！中和4煞埋伏砍殺 1嫌在逃變裝狂換車 11:332022/11/17 社會 打造零碳智慧宅 議員金瑞龍爭取中和社宅導入新北節能E管家 20:562022/11/14 政治 不一樣的浪漫！台北喜來登攜手YOKU MOKU打造「藍調聖誕」 10:552022/11/17 生活 TOYOTA碳中和品牌形象館進駐2022新北歡樂耶誕城 邀民眾體驗新能源車魅力 10:312022/11/11 汽車情報-汽車新聞 中和11搶6 小黨爭曝光 藍綠憂被分票 04:102022/11/09 地方新聞 好友因抖音翻臉！他率3煞闖新北大樓砍人 反遭屋主斷手筋 00:112022/11/17 社會 中鋼 獲十大永續典範企業獎 04:102022/11/17 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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