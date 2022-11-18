受到通膨和烏俄戰爭的衝擊，全球正式告別三低時代（低利率、低波動、低成長），展望2023年，市場將迎來高利率、高波動、溫和成長的局面。針對2023趨勢，投信發行的新基金，聚焦多重資產、基礎建設、智慧聯網電動車等題材。

將於11月21日起募集的富邦台美雙星多重資產基金，訴求具備3D優勢，所謂3D優勢，第1D是「Diversity」透過多元標的組合，達到投組效率提升；第2D「Dynamic」佈局明年最具成長潛力台美兩大市場，透過景氣循環及產業周期波動，靈活動態調整投組配置；第3D「Double Effect」在海外風險升溫前提下，透過防禦性資產配置組合，及挑選未來具趨勢性產業，幫投資人的資產作到最嚴謹的把關。

永豐ESG全球數位基礎建設基金則著眼於升息腳步趨緩，利率大幅、快速飆升的景象或將暫時落幕，但仍將處於相對高檔。基礎建設產業也可望揮別資產抵換效果，股價走勢回歸基本面因素後，長期營運穩健的特質有望支撐其表現，投資機會值得期待。陳世杰說明，當升息循環步入尾聲，利率市場將趨於穩定，金融市場動盪可望降低，而觀察最近二十餘年歷史經驗，在此過程中，不論在聯準會升息循環結束時、或提早半年進場投資全球基礎建設產業，持有3個月、6個月、甚至一年後，投資報酬率均為正，而且隨著投資時間拉長至一年，產業漲勢也相對明顯。

群益投信鎖定雙電主題之基金「群益智慧聯網電動車基金」，將在11月24日展開募集，以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，提供投資人參與未來三十年全球變革趨勢，尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會。

電力在當代社會中扮演不可或缺的重要角色，不僅產業發展需要用電，生活中對於電力的依賴有增無減，除了各項生活家電、個人穿戴式裝置需要用電，近年來全球所掀起的電動車浪潮更需有電才可以驅動行駛，惟受到極端氣候、國際地緣政治變化等影響，部分地區面對缺電、限電的消息時有所聞，有鑑於此，也促使各國將多元電力發展作為政策重要一環，例如：太陽能與風電、智慧儲能系統等等，有鑑於此，在「電動車」與「多元電力」之雙電趨勢成型下，也造就兆元商機與新一波投資主流。