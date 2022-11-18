半導體設備大廠應用材料（Applied Material）上季營收再創歷史新高、獲利也意外強勁，且本季展望樂觀，該公司並看好供應鏈緊缺問題持續緩解，將有助其滿足晶片廠客戶壓抑的擴產需求。

應材周四盤後股價上漲3.21%，報107.80美元，惟今年以來仍已下跌約33%。

此時正值整體晶片產業正面臨個人電腦（PC）和智慧手機等消費電子產品需求低迷之際，英特爾和超微（AMD）等晶片製造商都給出了黯淡無光的展望。

今年早些時候，中國為了防疫而封城，加上成本不斷攀升，迫使應材的大客戶如英特爾和台積電等晶片製造商削減支出。

●2022會計年度第四季（截至10月30日）業績

應材公布第四財季營收年增10%，為67.5億美元，優於分析師預測均值64.5億美元，為連續第12季實現增長，並創下歷史新高。

其中，半導體系統事業營收年增17%，為50.38億美元。晶圓代工、邏輯與其他半導體系統占第四財季整體半導體系統營收約71%，較前一年同期的63%擴大，而DRAM事業的占比從23%下滑至16%，NAND快閃記憶體的占比從14%下滑至13%。

經調整後每股盈餘年增5%，為2.03美元，亦超出市場預期的1.73美元。

●本季展望

應材預估2023財年第一季營收為67億美元加減4億美元，經調整後每股盈餘為介於1.75～2.11美元（中值為1.93美元）。分析師預估營收為64.5億美元，每股盈餘為1.77美元。

應材預估本季半導體系統營收估將較前一年同期成長近13%，為51.5億美元。

●公司說法與市場看法

應材表示，本季營收展望已經將美國最近發布新一波出口禁令以及仍然存在的供應鏈挑戰納入考量。

Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，應材的財報表現反映過去強勁的半導體需求，當時半導體產業的產能無法滿足需求，而現有大量的積壓訂單則將繼續推動公司近期內的財務表現。

應材執行長Gary Dickerson在財報發布後的電話會議上表示，在面對地緣政治與宏觀經濟的挑戰下，近期內應材將放緩支出增長的速度。

Dickerson並表示，應材估算美國的出口限制對公司2023財年營收的影響可能高達25億美元，而實際的影響可能降至15億～20億美元，這將取決於美國政府批准出口許可的速度，以及受到影響的企業如何重新調整投資計畫。