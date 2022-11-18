民眾黨新竹市長候選人高虹安近期身陷助理費爭議，台北地檢署日前簽分他字案，由檢肅黑金專股檢察官蒐證偵辦。民進黨立法院黨團總召柯建銘18日受訪指出，高虹安將成為壓倒民眾黨最後一根稻草，相信該黨將從選後台灣政治天際線消失。他也提出3不，不多說、不評論、不再指點迷津，「高虹安問題必須自己面對」。

柯建銘昨晚透過臉書表示，柯文哲過去高喊推倒藍綠高牆，上任8年來卻只有口水、對立、網軍、聲量，更背離民意、是非不分，語不驚人死不休，早讓支持者變成反對者。從來沒有柯聲稱的白色價值，只有「黑色夢魘」；高虹安則是「道德廢墟、犯罪中心」代名詞。

「高虹安一人騙全國，柯文哲一人挺。」柯建銘認為，130天選舉過程已經把台灣價值、民主推向懸崖邊，卻遲不收手，繼續追殺到底，「何其恐怖的新白色價值、新政治！」。

柯建銘認為，歷史必會記下最荒謬的柯文哲與高虹安亂象，但他相信邪不勝正，人在做天在看，再苦難的台灣民主，不該受虐至此。新竹市民平均收入最高、學歷最高、平均年齡最低，是理性的，高虹安、柯文哲不該低估選民水準。

此外，高虹安男友李忠庭昨遭民進黨立委何志偉爆料已出國2周，高虹安競選辦公室發言人徐千晴澄清，李忠庭人在國內。柯建銘說，要破解何志偉的話很簡單，高虹安只要把李忠庭找來一起開記者會即可，這是高向大眾澄清的最好機會。