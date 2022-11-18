梅姓老翁日前在捷運上，見12歲男童和母親坐在博愛座，梅翁只好去找其他座位，但他要下車時，突然伸手抓住男童頭髮往前推，致男童後腦撞到車廂牆壁，男童和母親當場嚇傻，台北地檢署認為，梅翁的行為，是以強暴方式讓男童及母親感到被羞辱，涉嫌公然侮辱罪，18日依法起訴梅翁。

檢警調查，梅翁日前在龍山寺站搭捷運，到西門町時原本要坐在門口的博愛座，但遇到位子上有12歲男童坐，雖然當時車內仍有空位，但男童堅持要母親同坐博愛座，男童母親只好商請梅翁另外找位子，梅翁不發一語，選擇其他位子入坐。

但捷運列車行駛到中正紀念堂站時，梅翁起身準備下車，走過博愛座時，竟然不由分說抓住男童頭髮，直接往車廂牆面推去，然後下車離去，雖然男童並無大礙，但男童和母親都被梅翁的舉動驚嚇不己，也下車報案。

檢警調閱監視畫面找到梅翁，梅翁矢口否認他是「影中人」，雖然男童事後並未驗傷，但檢察官認為，梅男在眾目睽睽的車廂上，突然對男童施以暴力舉動，如同公然打人巴掌一樣，足以讓男童及母親感覺遭到羞辱難堪，認定梅翁涉犯公然侮辱罪嫌，依法起訴。