男子吳書涵去年與胡姓同居女友爭執，胡女找了3名男子到吳的住處談判，吳拿生魚片刀殺死林姓男子，另2名男子受傷，最高法院駁回上訴，考量吳男不是預謀或主動尋釁，非毫無救贖可能，依殺人罪及殺人未遂等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

吳與胡女因生嫌隙，去年2月23凌晨胡偕同陳姓、林姓及彭姓男子至吳住處商談，過程再為衝突，吳情緒失控，取出生魚片刀，朝彭、林、陳等人衝去、揮砍攻擊，林左胸遭刺擊1刀、陳遭刺右手、彭遭刺多刀。

林男因心臟受有銳器傷大量出血過多倒臥在地，經送醫急救無效。陳及彭經急救始幸免於難。

士林地方法院一審及高院二審認為，林等人未攜帶任何武器或攻擊行為，吳男其竟持生魚片刀行凶，造成本件憾事，迄未賠償或取得被害人諒解，但考量他並非毫無救贖可能，尚無剝奪生命而與社會永久隔絕之必要，判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。