黃偉哲與市議員候選人陳皇宇登上戰車展開車隊遊行。（曹婷婷攝）

選戰倒數8天，台南市長黃偉哲「母雞帶小雞」衝刺選情，今早帶領永康區民進黨市議員候選人朱正軒、黃肇輝到永康崑山市場拜票，接著到南關線與郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇合體，展開「挺台南 繼續拚-車隊遊行」。黃偉哲說，台南市幅員廣闊，分區跟議員候選人分進合擊，持續按部就班、穩紮穩打，打好選戰。

黃偉哲今早到永康崑山市場拜票，現場有攤商熱情高舉自製的紙板手舉牌寫著「支持！黃偉哲 ⑤ 告讚」，高呼凍蒜，也有水果攤老闆拿出2顆鳳梨，祝黃偉哲選情愈來愈旺，不少買菜民眾、攤商也熱情要求跟他合影，場面熱絡。

黃偉哲隨後轉往仁德區的競選總部展開車隊掃街遊行。他說，今天是車隊遊行第3天，之前到下營區、南科、山區等地車隊遊行，今天一上午都在南關線展開車隊遊行，下午則將到東區掃街。黃偉哲說，南關線一向是民主聖地，今天跟南關線的市議員候選人郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇一起掃街，分進合擊、爭取最大的勝利。