美國Fed鷹派聲浪未止，美股四大指數僅費城半導體收漲，台積電ADR收高2.56%，其餘皆震盪收黑，日韓股震盪小漲，台股今(18)日開高後突破14600點，再站半年線之上，在台積電(2330)領漲下，指數稍早大漲逾130點，其後漲幅收斂，10點過後指數一度翻黑，目前盤面輪動明顯，指數有半年線反壓在上，但下檔有季線及多個多方跳空缺口的強勁支撐，近期可望仍維持震盪盤堅格局。

台版晶片法拍板，多檔半導體個股獲點名有機會受益，台積電在ADR走揚助陣下，今股價上揚逾1%，最高達494元，平了本波高點；聯電(2303)亦一度上漲逾1%，聯發科(2454)開高震盪，股價最高達742元，盤中回到平盤附近震盪；日月光控股(3711)也在漲幅1%內小漲震盪；另外，群聯(8299)、瑞鼎(3592)、祥碩(5269)等同步走揚。記憶體相關南亞科(2408)開高走高、大漲逾4%，旺宏(2337)漲幅約3.5%。

電子族群今也持續啟動輪漲，網通股中磊(5388)帶量急拉大漲逾6%，目前漲幅回落至3%；光聖(6442)、眾達-KY(4977)、啟碁(6285)走揚。二線光學族群亞光(3019)站穩盤上，今國光(6209)漲幅約2%。

觀光旅遊族群齊揚，富野(2736)、亞洲藏壽司(2754)亮燈漲停，山富(2743)早盤一度攻上漲停其後打開，海灣(3252)、易飛網(2734)、南仁湖(5905)大漲。

分析師表示，台股在「台版晶片法」通過的情況下，半導體股持續扮演撐盤角色，現階段盤面持續維持快速輪動，部分資金轉移至中小族群。技術面來看，月線與10日線都將向上穿過季線，雖然半年線反壓在上，但下檔有季線及多個多方跳空缺口的強勁支撐，近期預期仍是震盪盤堅格局。盤面類股輪動明顯，股價基期低的個股都有機會輪漲，短線仍可聚焦技術面強勢，法人買超的個股，拉回偏多操作。