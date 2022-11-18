全球工業物聯網領導廠商研華(2395)協助屏東榮民總醫院，以物聯網創新用藥管理模式，成為全台第一家大規模導入閉環式用藥管理(Closed Loop Medication Administration, CLMA)的醫院，也為醫療業用藥管理數位化做出最佳典範。

屏東榮民總醫院院長吳東霖表示，屏東醫療照護人力相對吃緊，必須借助物聯網科技的力量，才能提高醫護人員作業效率、減少可能失誤。此次透過研華AMiS閉環式用藥管理解決方案，提供從硬體到軟體、從藥局到病房的完整方案，不僅一站式滿足屏東榮民總醫院導入智慧用藥管理的所有需求，更優化藥師配藥工作流程、讓護理師能夠精準給藥，同時也提升病人用藥安全並助力醫護人員將更多時間用於關懷病患。

研華智慧醫療資深業務經理李家茵指出，研華長期投入智慧醫療發展，一直站在醫護人員及管理者角度，思考如何運用物聯網科技改善醫療作業流程中的痛點。其中發藥流程被視為最常出錯的醫療環節之一，原因就在於藥品從醫院藥局交到病患手上需經過許多繁瑣的人為介入過程，即便建立了完善的管理制度，卻免不了人工檢查中的潛在疏漏風險。因此，藉由物聯網科技輔助才能真正落實閉環式管理，在提升用藥安全同時，也能減輕護理人員擔憂出錯的壓力。

李家茵進一步說明，此次屏東榮民總醫院透過研華AMiS閉環式用藥管理解決方案，即以RFID技術作為核心搭配電子紙自動更新資訊，串起藥品從藥局運送到住院病房再交到病患手中的每一道流程，將原本護理師反覆核對的作業，改以RFID紀錄與查核，以準確追蹤藥品在各個環節的流向，因而能減少錯誤率，確保配藥、給藥的安全性與正確性。

屏東榮民總醫院在導入研華AMiS智慧用藥解決方案後，藥師只需透過RFID智慧藥盒設定站(AMiS-810)在藥局進行配對，並根據醫囑將每位病患所需服用的藥物，放到RFID智慧藥盒中，再透過UD智慧藥盒運輸車(AMiS-830)將RFID智慧藥盒由醫院藥局送到各樓層護理站。一旦智慧藥盒抵達護理站後，護理師僅需將智慧藥盒放入行動智慧藥車(AMiS-850C)；待用藥時間到，護理師只需感應病患手環條碼，行動智慧藥車就會自動彈跳出該病患藥盒，以確保給藥正確性。而針對管制用藥也有輕量型智慧藥櫃(AMiS-850T)在護理站進行藥物管理，護理師必須靠卡級掃描藥囑才能開啟藥櫃使用管制用藥。

此外，研華更自行研發可以整合醫院HIS/NIS系統的智慧用藥管理系統iMedication，以便藥師透過該平台查看醫囑並據此配藥、發藥；護理師將床邊給藥資訊記載於此；管理者則可在此追蹤藥品流向，以確保配藥的正確性及即時性。

屏東榮民總醫院不僅是全台第一間導入大規模閉環式用藥管理醫院，更是研華全球首宗閉環式用藥管理應用。研華預計將此方案持續推廣至台灣及全球更多的醫學中心、區域醫院、地區醫院，以期藉此推動台灣成為世界智慧醫療典範，並進一步提升全球醫療服務的效率和品質。