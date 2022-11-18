兒少代表上台表達不滿後，轉身面向5位國際委員和行政院政務委員林萬億，希望國家能真正重視兒少自殺因素。（圖取自衛福部社家署直播）

「兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議」今天舉辦結論性意見發布記者會，活動開場後不久，台下約10名兒少代表突然起身走上台，針對日前衛福部心理健康司長諶立中稱「兒少自殺和高樓增加有關」表達不滿，向在場的5位國際委員表達訴求，希望國家真正重視兒少自殺因素。

兒童權利公約第二次國家報告國際審查會議為期3天，共有5位國際審查委員來台在地審查，與政府部門、非政府組織、兒童及少年代表對話後，就我國兒童權利重要議題提出72點結論性意見，並於今日舉辦結論性意見發布記者會，由行政院政務委員林萬億擔任主持人，代表我國政府接受國際審查委員會提出之文件。

記者會剛開始不久、輪到林萬億發言時，大約10名兒少代表突然從台下走上台，手持標語及麥克風希望表達意見，大會司儀雖勸導他們待Q＆A時段再發言，但經過一番協調，大會同意讓兒少代表先發言。

針對諶立中日前稱「兒少自殺是因為台灣高樓多」的說法，多位兒少代表手持「衛福部道歉」「召開會議」等標語表達不滿。他們表示，當時國際委員問的是結構性因素，但司長只談自殺手段，而非自殺主因，這是去脈絡化、避重就輕。

去年台鐵太魯閣號發生重大事故，諶立中曾語出驚人說「心理師怎麼會做心理重建」「心理師在災難現場也只能拍拍受難家屬的背」，引發心理師不滿。過去諶立中也曾表示，因為烤肉剩下的木炭會造成自殺，所以建議不要烤肉。

兒少代表認為，諶立中一再失言，應負起責任，下台道歉。他們收集到100名兒童及青少年想對司長說的話，做成一張張紙條並撒落在台上，代表政府無法接觸墜落的兒少。他們強調，希望國家真正重視兒少自殺因素，召開諮詢會議，並進行系統性的調查。

其中一名兒少代表表示，自己是高中三年級學生，也是兒權小組委員，非常感謝國際委員有特別詢問政府關於心理健康的意見，其實很多地方兒少代表都提出具體提案，希望未來中央和地方都要注意這個議題，因為這個議題很細緻，希望更重視青少年心理健康，也很感謝委員讓我們站在這裡表達意見。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

對於兒少代表的訴求，林萬億指出，根據國內資料顯示，學生族群自殺的首要原因是壓力，其次是感情因素，第三是家庭或親子關係衝突，第四是同儕關係（包括霸凌或校園暴力），另外當然也有少數情緒上問題。

林萬億坦言「當天諶立中司長在現場回答的確不夠精確」，政府對於這個議題，包括教育部和心理健康司合作處的學生自殺三級預防方案，同時也列入國家人權行動計畫中，未來會落實執行，也希望學校、家庭、民間大家一起預防。