高雄市議員林智鴻批評，國民黨高雄市長候選人柯志恩2017年任立委時，在立法院阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，民進黨高雄市長候選人陳其邁被問及對於此事看法，表示在一、二期裡面預算跟高雄有關就是軌道建設及綠能建設，還好當時國會民進黨多數，才沒有被當時的在野黨國民黨杯葛預算，柯委員應該要說明清楚，她當時的這些狀況。

陳其邁表示，2017年、2018年時他還在擔任立法委員，當時前瞻建設計畫國民黨用盡了所有杯葛的方法，包括丟水球、丟雞蛋、撒麵粉，後來因為國會民進黨多數，總共在立法院表決了2400多次，才通過預算。

陳其邁說，前瞻預算在一、二期裡面的預算，與高雄有關就是軌道建設及綠能建設，大家應該都印象非常深刻，包括捷運紅線及黃線，及興達的海洋科技產業園區，這跟綠能建設有關，另一個就是體感科技，因為還好當時國會民進黨多數，才沒有被當時的在野黨國民黨杯葛預算，當時柯委員大概也沒想到當時在立法院的狀況，後來她來參選高雄市長，這些跟高雄建設是非常有關，柯委員應該要說明清楚，她當時的這些狀況。