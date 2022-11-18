泰國最大的航空公司泰國航空（Thai Airways）表示，在搭機乘客陸續回流下，重回線上服務的飛機數目，已恢復至疫前一半左右，計畫明年再添加9架飛機，好因應與日俱增的乘客數量。同時，分公司泰國微笑航空（Thai Smile Airways）更是有高達9成的飛機已歸隊復飛。

泰航指出，正在亞太地區尋找未來商機，因為該區乘客數預估將成長4.5%，最晚在2040年前可望達到25.3億，是全世界最多的一個地區。現在泰航有44架飛機在飛，疫前則為83架。

受惠於抗疫規定取消以及國內航線需求強勁，以曼谷為基地，飛往亞洲各地的泰國微笑航空，復甦力道更是近乎百分百。目前，泰航和泰國微笑航空每周有713個航班，載送客人至68個全球不同角落。

泰航統計，亞洲乘客人數正在增加，尤其是日本以及印度線，且運力幾乎已回到2019年疫前水準。另外，有8成歐洲乘客已回籠，符合年底十二月與年初元月旺季表現。當然，旺季時的票價也會跟平時不一樣。

泰航認為，中國大陸嚴格抗疫規定，影響到自身可販售座位公里數（ASK）約10%到15%左右。這種俗稱ASK的指標，是衡量航空業者在特定一段時間內載運動能的重要參考數據之一。

樂觀預估中國大陸在明年第二季，應可全面重新開放的泰航，希望爭取能儘快復飛像是北上廣深等大都會。同時，也規劃泰國微笑航空，能把觸角伸向亞洲一些比較二線的城市。

泰航預測，占營運成本四成附近的飛機燃油價格，因受到地緣政治緊張所影響，故還是在高檔位置，故機票應該會有一段時間都降不下來。最新財報顯示，今年前9個月，泰航營收731億泰銖，約20.5億美元，以及虧損112億泰銖。其中，第三季就虧了47億泰銖。