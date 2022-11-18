亞洲新創界年度盛事「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」如火如荼舉辦中，遠傳(4904)連續三天盛大參展，並應邀於「中華開發創新加速器CCIA x Garage+」專館共同舉辦「企業共創專場」，此外，遠傳個人家庭事業群數位服務資深副總經理朱承恩，更受邀擔任主題論壇講者，以實際行動展現遠傳全方位力挺新創。

遠傳本次應邀於「中華開發創新加速器CCIA x Garage+」專館共同舉辦「企業共創專場」，由遠傳跨部門主管組成專家團隊，分為消費者、企業用戶兩大主軸，與不同領域的新創團隊進行面對面媒合。專注提供消費者數位服務的「行動生活圈發展」團隊，目標攜手新創夥伴開發日常食、衣、住、行、育、樂、金融、健康等貼近民眾需求的多元應用服務；「遠傳大人物生態圈」則聚焦ESG、數位轉型，提供低碳城市、智慧醫療、綠色製造、智慧零售、數位金融、智慧交通、智慧水務等解決方案。

遠傳個人家庭事業群數位服務資深副總經理朱承恩出席大會主題論壇，分享企業參與新創(Corporate startup engagement, CSE)趨勢與機會，遠傳如何以CSE模式加速創新轉型，與新創共創雙贏。遠傳長期結盟優質新創加速器，包含成為東北亞首家、同時也是全球第八家加入「愛立信5G新創計畫」的電信營運商；更看準元宇宙浪潮、各界對於「虛擬世界」的探索更甚以往，於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，以世界級5G網路、「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術硬實力、豐沛商務與研發經驗為引擎，號召新創共同搶占虛擬經濟新商機，帶動5G元宇宙在消費端、企業端的多面向應用。

遠傳副總朱承恩分享指出，遠傳第一期加速器開創12個企業共創數位轉型的案例，橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域，洽談中合作案更超過53個，潛在商機持續增加，目前已突破一億，有如此亮眼成績，除了遠傳積極穿針引線、導入商業資源，由總經理井琪、執行副總胡德民帶頭親自擔任指導顧問，與新創團隊1對1深度對談，匯集公司各部門資源挹注，也是成功關鍵。