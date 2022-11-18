民進黨新北市長候選人林佳龍批，新北市長侯友宜只顧溪北地區發展，忽視溪南地區需求，侯友宜今對此表示，溪南、溪北都很重要，而溪南地區現在也蓬勃發展，不斷展現國際高度，「大家請多多了解新北，已經變得不一樣了」。

侯友宜今天前往新店惠國市場拜票，他表示，新店之美包含陽光運動公園、特色共榮公園、安坑輕軌與社宅，可以關心更多弱勢族群，而運動中心跟行政園區也都完成了，光新店就講不完，還有三鶯文創整合，土城彈藥庫要變成司法園區，再加上明年三鶯線將完工，看到很多建設都在發展中。

侯友宜說，溪南的中和有很多社宅，萬大中和線也在建設中，溪南地區蓬勃發展，不斷成長，展現國際高度，「大家多多了解新北，已經變得不一樣了」。

記者追問，溪南溪北哪個重要？侯友宜認為，溪南溪北都非常重要，新北市任何一個地方、包括偏鄉，都很重要，尤其像禮拜六、禮拜天幾乎都在偏鄉，所有的觀光圈產業跟里長反映的事情，一定要把它做好，「所以新北市每個地方都要照顧，不能遺忘任何一個人」。