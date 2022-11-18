連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）美國員工今天在多個已加入工會的地點展開罷工，打算影響超過100間門市，抗議公司在協商工會契約方面的作法。

這場由星巴克工會（Starbucks Workers United）帶頭的一日罷工行動被稱為「紅杯起義」（Red Cup Rebellion），恰逢星巴克推出熱門活動，顧客購買特定商品可獲發能重複使用的杯子，不過員工發的不是星巴克品牌杯，而是紅色的工會杯子。

星巴克員工冒著寒冷在紐約時報廣場（Times Square）附近抗議，高呼口號和並手持星巴克工會標語。星巴克工會代表全美各地近7000名員工。

18歲員工托沙（Jay Tosa）告訴法新社：「這是一件值得爭取的事情。」

星巴克工會聲明表示，這起行動是「回應星巴克打擊工會的策略和拒絕協商的態度」，還說員工想要有不受恐嚇威脅的組織工會的權利。

星巴克工會對薪資和缺乏一致時間表表達關切，「除非星巴克坐上談判桌，抱持善意協商一份公平的契約，否則我們可以預料此事（罷工抗議）會再度上演」。

另一名紐約員工巴切斯（Hal Battjes）說：「在早晨尖峰時刻，我們獲得常客大力支持。」

星巴克工會如今代表逾260個地點，是星巴克在北美管理約1萬200間門市的一小部分。

星巴克管理階層被指控恐嚇，且遲遲未展開集體協議的談判工作。根據星巴克工會說法，全國勞工關係局（National Labor Relations Board）已對星巴克提出數十起申訴。

除星巴克外，有愈來愈多的公司也開始發起工會運動，包括蘋果公司（Apple）、零售及戶外休閒服務公司REI、奇波雷墨西哥燒烤公司（Chipotle Mexican Grill Inc.）和喬氏連鎖超市（Trader Joe's）。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1111118