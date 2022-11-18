菜繭是南寮當地聞名冬至美食，這道澎湖節慶料理，在社區阿嬤的手藝中展現風格，在古灶蒸出最南寮風味的澎湖冬至菜繭。（張茂雄攝）

澎湖縣政府推動社區美味創生產品預購採取限量製作，主要目的是讓社區學習地方創生的經濟模式，也促使民眾透過消費支持社區創生，打造社區產業鏈。（澎湖縣政府提供）

啥米!澎湖社區野有創生美食哦。澎湖縣政府結合龍門、成功、菓葉、南寮打造戀戀海味美食小旅行，讓菊島在秋冬季節豐富了文化知性與美味記憶，令遊客唇齒留香回憶再三，今年這3條路線4個社區展現豐富文旅底蘊，縣府旅遊處在活動將結束之際，協調社區推出「美味創生產品」限量網路預購活動。

黑糖麻油薑是成功村漁民在冬季天寒地凍出海，盼望回家有碗熱騰騰又暖胃祛寒的黑糖麻油薑麵線可以暖暖身子，這是在傳統年代最幸福不過的犒賞。菜繭是南寮當地聞名冬至美食，這道澎湖節慶料理，在社區阿嬤的手藝中展現風格，好吃的秘訣在手作，以及不含糊的配料：高麗菜、小管頭、小蝦米、紅蘿蔔、木耳、豆薯、蔥、蒜頭、瘦肉、香菇，在古灶蒸出最南寮風味的澎湖冬至菜繭。

孜然豆乾是菓葉村社區志工的驕傲，濃郁的孜然香氣，紮實的豆乾口感來自於繁複的滷、洗、曬、滷等工法重複，特別是所有豆乾在第一道程序就以澎湖風茹草下去熬煮，淡雅香氣增添層次風味，也使豆乾品嚐起來更順口。龍門社區推出的無言米香，象徵著澎湖人傳統社區互助的人情味，這是社區內一位聾啞居民的手藝，社區透過協力共生，輔導其好手藝的米香推廣銷售，代表社區美味與人情味的雙料精神，也幫助弱勢社區居民創生。

澎湖縣政府表示，這次的社區美味創生產品預購採取限量製作，主要目的是讓社區學習地方創生的經濟模式，也促使民眾透過消費支持社區創生，打造社區產業鏈，意義非凡，預購將於11月20日下午3時起在澎湖Travel粉絲專頁公告開賣，數量有限，預購數量結束即刻停止銷售，並於11月27日起於沿菊書店取貨。