再過1個多月即將迎來兔年，每個人都在乎自己的運勢到底是如何呢？而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名3生肖，生肖龍、生肖鼠、生肖兔在年底前財運和貴人將會越來越旺，工作表現也會特別的突出，也會受到貴人的幫助，讓自己有更多的賺錢管道來累積財富。

▍第三名：生肖龍

屬龍的人頭腦靈活，善於在各個團體中交際人脈，年底前貴人運增加許多，可得到賞識、提攜或幫助，事業及工作方面的表現更為突出，財富收入自然增長不少，有加薪或業績成長的空間，此時在人際關係上，可適時的展現自己的才華與創作力，特別是想找尋感情另一半的人，有很高的機率可吸引到富二代的眼光，讓他們少奮鬥好幾年。

▍第二名：生肖鼠

屬鼠的人很有自己的想法，懂得為自己創造財富，年底前追求財富的過程，能體驗到事半功倍的效果，想法與溝通更為敏捷，金錢的累積也更快速，在給予他人幫助的同時，對方也可能回饋更好的賺錢管道，是個利人利己的雙向機會，在資金的借貸，能更優惠的方式得到，也更為順利，除了本業財富能有所增長，副業的成長也看得見，把握這個月的運勢，有望為自己增加更多財富。

▍第一名：生肖兔

樂觀活潑的兔子，率真外向再加上寬大的心胸，年底前，人際關係給了不少的幫忙，不僅懂得自我充實，再配合良好的人際交流，財富除了是自己賺取外，別人也會贈與給他們，事業工作上日漸增長的貴人運，不只增加自己的財富，還可能連帶穩定家庭的和諧，讓生活也更為和樂富足，此外也受到太陽影響的關係，行為處事更加積極，更懂得創造更多財富收入的管道。