11月30日起微型電動二輪車將納管領牌照，公路總局已於官方網站建置「微型電動二輪車專區」，提供越南、印尼等6國語言等納管領牌照懶人包，可供外籍移工上網查詢辦理領牌資訊。各監理單位一律採用公版同意書外，也在官方網站「檔案下載」區提供下載列印使用。

微型電動二輪車（即電動自行車）由於不需掛牌，是外籍移工的最愛。不過11月30日起，微型電動二輪車須掛牌、投保強制險才能上路。公路總局表示，登記外籍移工機車或微型電動二輪車時應檢附雇主同意書，移工離境時也須由雇主協助處理車輛。

公路總局表示，為確保外籍移工騎乘機車或微型電動二輪車的行車安全，便於雇主後續對外籍移工的生活管理所需，因此登記機車或微型電動二輪車時應檢附雇主同意書；外籍移工離境時，協助其處理車輛的相關事宜。

以往雇主同意書沒有統一版本，致使雇主簽署同意書衍生疑慮，公路總局將「外籍移工購車雇主同意書」整合成機車與微型電動二輪車的公版雇主同意書，請雇主在同意外籍移工購車後，提醒其員工遵守各項道路交通安全規定，及投保強制汽車責任險，並於其離境前協助並提醒車輛須繳回車牌辦理繳銷、報廢或過戶等異動登記。