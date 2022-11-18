雲林縣長張麗善向民眾解說高鐵雲林站綠園道環境改善工程情況。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

高鐵雲林站是民眾進出雲林縣的門面，其中站前綠園道更是重要的迎賓廊道，縣政府為打造1處新的雲林入口形象，進行「高鐵綠園道環境改善工程」，18日舉行竣工啟用典禮，綠園道改善後不僅賞心悅目，且位置緊鄰台大醫院虎尾分院，也是到院民眾療癒身心的休閒場域。

「高鐵綠園道環境改善工程」以「出發雲林，回歸雲林，發光雲林」為核心理念，歷經約5個月的施工期程，18日由雲林縣長張麗善、縣工務處處長汪令堯、虎尾鎮長丁學忠等人主持竣工啟用典禮，向鄉親報告改善工程的整體效益。

張麗善表示，工務處針對高鐵綠園道周邊步道鋪面及人行環境進行改善，並種植各式花草植栽美化，沿途還設有座椅可供歇腳，塑造1處新的雲林入口形象，且園道緊鄰台大醫院虎尾分院，也讓前往醫院就診或住院的民眾有更舒服的環境與休息空間。

張麗善說，綠園道周邊還有台大農業育成推廣中心，為讓園道白天與夜晚都有獨特的景觀，全線照明設備均已更新，藉由溫暖的燈光迎接夜歸的旅人，同時提供民眾1處夜間散步休憩的新場域。

汪令堯指出，之前綠園道有些雜亂，出現裸土與雜草，本案於今年6月24日開工，發包經費2200餘萬元，完全由縣府自籌辦理，主要施作項目為全線的鋪面規畫及更新，全長約1050公尺，步道寬度2至3公尺，園道總寬17公尺皆充分綠化整理，周邊綠樹也完成清疏修剪，整體環境煥然一新。