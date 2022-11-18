台灣時間11月21日，2022年卡達世界盃將正式拉開序幕，32支球隊將共同角逐足球界最高榮耀的大力神盃，而據全球知名博彩公司《Bet365》的世界盃奪冠賠率，由內馬（Neymar）領軍的「森巴軍團」巴西以1賠4.50力壓群雄，成為最被看好奪冠的隊伍。

巴西代表隊過去5度奪下世界盃冠軍，是世足奪冠次數最多的球隊，目前世界排名第一的巴西眾星雲集，尤其內馬爾、小維尼修斯（Vinicius Junior）領銜的前場陣容是多到滿出來的狀況，本賽季重新找回狀態的利物浦前鋒費米諾（Roberto Firmino）甚至沒有被帶進名單，就知道巴西的進攻線是多麼可怕，在主帥提特（Tite）的領導下，巴西將衝擊隊史第6座世界盃冠軍。

梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷實力也非同小可，以1賠6.50的奪冠賠率緊追巴西，阿根廷在近36場比賽當中保持不敗的紀錄，面對同為南美強權的巴西也能拿下2勝1平，只是阿根廷陣中目前存在著傷痛問題，比利亞雷爾中場好手洛塞爾索（Giovani Lo Celso）及國際米蘭前鋒柯瑞亞（Joaquin Correa）都因傷無緣世界盃大名單，將影響阿根廷戰力。

期待跨過世界盃魔咒的衛冕軍法國，雖然中場2大將坎特（N'Golo Kante）、普巴（Paul Pogba）早早因為傷勢脫離戰線，但陣中年輕一代卡馬文加（Eduardo Camavinga）、楚瓦梅尼（Aurelien Tchouameni）強勢崛起，球隊實力依然相當出色，加上姆巴佩（Kylian Mbappe）、本澤馬（Karim Benzema）及洛里斯（Hugo Lloris）等大牌球星坐鎮，也讓法國在世界盃以1賠8.00的奪冠賠率排在第3位。

《Bet365》世界盃奪冠賠率榜

1. 巴西(4.50)

2. 阿根廷(6.50)

3. 法國(8.00)

4. 英格蘭、西班牙(9.00)

6. 德國(12.00)

7. 荷蘭(13.00)

8. 葡萄牙(17.00)

9. 比利時(19.00)

10. 丹麥(29.00)

11. 烏拉圭(41.00)

12. 克羅埃西亞(51.00)

13. 塞爾維亞(81.00)

14. 瑞士(101.00)

15. 塞內加爾(126.00)

16. 厄瓜多、波蘭、墨西哥、美國(151.00)

20. 加拿大、摩洛哥、威爾斯(201.00)

23. 喀麥隆、迦納、日本、卡達、韓國(251.00)

28. 澳洲(351.00)

29. 伊朗、突尼西亞(501.00)

31. 哥斯大黎加、沙烏地阿拉伯(751.00)