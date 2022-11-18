總統蔡英文16日在臉書PO出返鄉投票影片，影片以古希臘哲學家柏拉圖名言—「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」做出發，呼籲年輕人關心政治，更要為家鄉付出行動。對此，臉書粉絲專頁「比特王」諷刺表示，因為太多年輕人不關心政治，造就囂張的蔡政府。

蔡英文16日在臉書提到「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」這句話，並表示回家投票，才能拒絕不想要的未來。蔡英文也向年輕朋友喊話，「上一次你們回家投票，是總統大選，我們一起守住了國家，謝謝你們的參與，我們讓台灣依然是台灣」。蔡英文說改變家鄉，就差你拉的這一票；終結黑金、派系跟地方政治，就差你拉的這一票。對此，比特王今(18)日在臉書大酸蔡英文難得講了實話。

比特王提到，不關心政治，就會輕易被網路風向帶著走；不關心政治，就會輕易相信電視新聞的報導；不關心政治，就會輕易的被蒙蔽。比特王指出，這兩年因為疫情關係，看到一個政府採購疫苗的荒謬、貪婪；看到一個冷血的政府，把人命區分為台灣人 、陸配的小孩；看到舔美日的執政黨不顧台灣人命，大開國門；看到無數老人、小孩因為疫情往生，政府不管；看到美國總統的狗往生，蔡英文發文弔問，「台灣人命比不上一隻美國總統的狗」。

比特王諷刺表示，因為太多年輕人不關心政治，才造就囂張的蔡政府。