技嘉(2376)本周連噴3根長紅K棒，股價創近半年來新高，本周外資和內資同步買超，千張大戶持股也逾6成。外資法人出具最新報告給予「表現優於大盤」評等，目標價上修到130元。

技嘉3Q營收241.92億元，季增6.76%，年減22.68%，毛利率12.4%，業外主要是匯兌收益，單季稅後獲利11.68億元，季增18.94%、年減64.47%，EPS 1.84元。營收比重VGA顯卡45%、主機板23%、伺服器18%，其他24%。展望2023年MB、VGA至少個位數成長，伺服器看雙位數成長。

有關升息跟通膨使消費市場疲軟看法？技嘉認為，MB跟VGA受到今年4Q~明年1Q有新品上市，預期第四季比第三季好，明年也應該如此，消費性產品VGA跟MB至少有個位數成長。

至於現在庫存水位，技嘉強調已達到正常水準，顯卡現有庫存主要是新進貨產品，新品供不應求，預計現有庫存價格往下跌機率非常低，1Q新品上市，未來兩季都不錯。顯卡RTX-4090和4080系列銷售強勁，明年首季主流款(RTX4050/4060/4070)預計也將是驅動營收成長的動能。

在對SERVER今明年展望方面？技嘉認為，年底到明年年初AMD、INTEL都有新世代CPU發表，整體明年成長可預期。伺服器扣除俄羅斯部分2023年會繼續成長，新品導入對業績有幫助，1Q~3Q伺服器還有缺料，第三季末大部分缺料問題解決，中國封城解決繼續出貨。

法人估，技嘉4Q整體營收季增可達9%，毛利率也可望呈季增，估達15.6%。明年技嘉的全年營收將維持正成長，逐漸擺脫今年以來的逆風。