許男從口袋交出1小包毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名28歲許姓男子因染上毒癮，昨日下午在自家陽台吸毒，神情恍惚，許母因見兒子已染毒7年，今年第2度大義滅親報警，雖然心中難過不捨，但還是鐵了心希望他能到獄中勒戒，警方趕抵，許男仍自言自語，講話含糊不清，最後才乖乖從口袋交出1小包毒品，被警方逮捕送辦。

三民二分局民族所警員於17日15時許，接獲一名60歲的洪姓婦人報案稱：「兒子吸毒站陽台恍神，請警察抓人｣，警方迅速抵達位於三民區建興路住宅後，果然在5樓陽台，發現一名28歲的許姓男子臉上神情恍惚、自言自語。面對警方詢問，許男講話含糊不清，甚至哀求：「可以不要收走嗎」，警方要求他趕緊交出毒品，他也不斷求不要送法院等。

見兒子染毒已經7年，無法工作，洪姓婦人其實今年初就曾經因兒子吸毒失控報警過，雖然兒子一直說要戒毒但還是戒不掉，不想他的人生就這麼下去，她才鼓起勇氣報案，雖然難過，但還是鐵了心希望他能去獄中勒戒，也在旁懇求兒子認罪，許男才從口袋拿出1小包第二級毒品安非他命，警方即當場逮捕許嫌並查扣罪證，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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