民進黨台北市長候選人陳時中遭爆曾到大陸醫學學術交流，還和共產黨高層出席晚宴。國民黨桃園市長候選人張善政說，兩岸交流很正常，但大家不能接受的是，陳時中在衛福部長任內，忽略兩岸交流的必要，反而阻擋BNT，跟民進黨桃園市長候選人鄭運鵬一模一樣，「他就是中國鵬2.0版本。」

對於陳時中被爆曾到大陸醫學學術交流，還和共產黨高層出席晚宴，張善政表示醫學、學術，兩岸、國際交流都很正常，大家不能接受的是，陳時中在衛福部長任內，忽略過去兩岸交流的必要性，反而阻擋BNT，這個就變成跟鄭運鵬一模一樣，「他就是中國鵬2.0版本。」

因近日網路流傳桃園市長鄭文燦、鄭運鵬合照，神似北韓領導人銅像。張善政說，欽佩網友的創意，而且無形中點破，民主政治沒有這種傳承授受，而是應該大家睜亮眼睛去看政見，不要覺得台灣跟北韓一樣。

對於張善政在臉書發文，感嘆資源不對等，相對於下周起，鄭運鵬天天都有選前之夜。張善政說，這次選舉從頭開始，就是不對稱的選舉，他們不斷投入地方、中央資源，就怕失掉桃園的政權，但是忽略他們端出來的候選人是不夠格擔任市長，這是關鍵。張善政強調，他們砸再多資源，我們不怕，就是讓大家看到候選人差異在哪裡，誰才是最好的候選人。

因選委會初估市長選舉人數有182萬多人，張善政也提到，呼籲選民不要被民進黨情緒勒索，就是看清楚候選人的差異、政見的差異。