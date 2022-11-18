新北市深坑區上午發生一起民宅大火。深坑區旺耽路上的一定民宅，上午10時59分許突然竄出濃煙，新北市消防局獲報後立刻出動警消救援，到場時現場已冒出濃煙，消防隊員聽聞屋內還有民眾，立刻衝入屋內救出1名65歲男子，但傷者疑似遭濃煙嗆傷意識不清，目前已送北市萬芳醫院急救，現場火勢在10分鐘內撲滅，燃燒面積及原因待查中。

根據了解，傷者意識昏迷，全身多處燒燙傷，面積約14% 、深度1至3度不等之燒燙傷。目前正急救中。

新北深坑民宅突竄大火 1男子嗆傷昏迷，警消破門救出送醫。(中時資料庫)
新北深坑民宅突竄大火 1男子嗆傷昏迷，警消破門救出送醫。(中時資料庫)

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