新北市深坑區上午發生一起民宅大火。深坑區旺耽路上的一定民宅，上午10時59分許突然竄出濃煙，新北市消防局獲報後立刻出動警消救援，到場時現場已冒出濃煙，消防隊員聽聞屋內還有民眾，立刻衝入屋內救出1名65歲男子，但傷者疑似遭濃煙嗆傷意識不清，目前已送北市萬芳醫院急救，現場火勢在10分鐘內撲滅，燃燒面積及原因待查中。

根據了解，傷者意識昏迷，全身多處燒燙傷，面積約14% 、深度1至3度不等之燒燙傷。目前正急救中。