臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

身兼民進黨主席的總統蔡英文，昨（17）日在臉書發文，刊出民進黨台北市長候選人陳時中的競選影片，內容包括陳坐鎮指揮中心召開記者會的身影，呼籲台北市選民能思考「往後，誰可以接住你？」並將手中這票投給陳。此說法引熱議，大批網友相當憤怒，灌爆蔡臉書痛批她「只會選舉」，更對其臉書充斥選舉文極為不滿。

蔡英文昨日在臉書發文，刊出一段2分30秒的影片，內容包括對烏克蘭的聲援、反戰的訴求，以及陳時中擔任中央流行疫情指揮中心指揮官時，每日主持記者會的身影。

蔡英文寫道，選舉倒數9天，她知道許多關心台北的朋友會很焦慮，希望這一次，台北可以真正進步，變得更好。現在，她想跟大家借一點時間，接下來的2分30秒，她想要邀請每個家庭聚在一起，坐下來看這支影片，一起想想，接著的4年，我們居住的城市將會如何，接著的4年，我們生活的模樣。蔡更喊話：「往後，誰可以接住你？相信你可以相信的。」

此文湧入超過1800則留言，討論熱烈，卻幾乎一面倒都是批評聲浪。網友紛紛回應：「只會選舉的總統，只會選舉的執政黨」、「妳果然只會選舉」、「選舉果然是蔡總統心中最軟的一塊」、「接住我們？不要落跑就偷笑了！」「每次都說責任一來我就扛，結果都是什麼都不知道，推得一乾二淨，這樣的人還能選他嗎？」「3+11先說清楚，再來說責任……」「只要不是陳時中當台北市長，我認為台北市都有機會變得更好」。