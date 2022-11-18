迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)2022年第三季營運動能強彈，帶動前三季同步改寫歷史新高，股價本周在買盤關愛下一路上攻，今（18）日再放量直攻漲停價144元、再創上櫃新高價，領漲觀光類股，本周以來已急漲達34.6％。三大法人本周迄今買超達1294張。

亞洲藏壽司受惠疫情趨穩帶動人潮回籠、暑期旺季加持及展店效益同步挹注，第三季合併營收11.18億元，季增達40.62％、年增達1.32倍，稅後淨利1.03億元，季增達近3.69倍、較去年同期虧損0.52億元大幅轉盈，每股盈餘2.23元，雙創歷史新高。

累計亞洲藏壽司前三季合併營收28.29億元、年增達71.12％，稅後淨利1.87億元，較去年同期虧損1.87億元大幅轉盈，每股盈餘4.05元，營收及獲利已分別超越2021年及2018年全年紀錄，提前改寫年度新高。

亞洲藏壽司第二季營運雖受國內疫情升溫影響，但較去年同期三級警戒禁止餐飲內用衝擊輕微，使單季營運均維持獲利。隨著疫情趨穩帶動人潮回籠、暑期旺季加持及展店效益同步挹注，使第三季成長動能顯著彈升、帶動營運改寫新高。

亞洲藏壽司10月自結合併營收3.53億元，月增9.44％、年增達21.14％，創同期新高、歷史第三高。累計前10月合併營收31.82億元、年增達63.63％，已超越去年全年25.27億元紀錄、提前改寫年度新高，法人看好第四季淡季不淡，營收優於去年同期。

亞洲藏壽司今年迄今合計已新展6家店，將全台總門市店數推升至48家。公司規畫明年維持新展5～10家店步調，實現首階段在台展店50家目標，而進軍中國大陸計畫雖已啟動，但因中國大陸維持動態清零政策，目前仍在持續評估影響，實際開店進度仍不明確。

亞系外資先前出具報告，看好在積極的擴張策略、同店營收成長（SSSG）正向及高於產業平均的翻桌率驅動下，2022～2024年營收年複合成長率（CAGR）達21％、獲利年複合成長率達39％，且台灣餐廳營收在經歷2年的衰退後有望強勁復甦。

整體而言，亞系外資看好亞洲藏壽司營運成長後市，認為是顆「隱藏的瑰寶」，首評給予「買進」評等、目標價150元，潛在上漲空間達51％。不過，須留意展店速度較預期慢、疫情限制、食安、原料供應短缺等可能主要風險。