台股今日陷入整理，玻陶股短多竄入，龍頭股台玻(1802)領軍衝鋒，和成(1810)跟進上漲3%，帶動玻陶指數逆勢揚升，成為盤面的強勢焦點之一。

和成除了本業之外，已經打入國防工業體系，又推出複合式碳纖維輪圈、碳纖維蛙鞋及氧化鋯瓷塊的牙材產品，在兩大主軸支撐下，法人看好，營運表現。

和成前3季營收37.64億元，毛利率25.9%，表現優於去年同期的25%，營業利益1.12億元，也較去年同期虧損0.6億元來的好。不過，業外因去年因有處分利益墊高基期下，前3季稅後純益1.52億元，年減86.3%，每股純益0.43元、低於去年同期的3.03元。

台玻前3季合併營收324.72億元、年減23%，營業毛利44.28億元、年減68%，營業利益5.27億元、年減達95%，稅前淨利15.52億元、年減85%，歸屬於母公司業主淨利2.59億元、年減97%，EPS 0.09元、遠低於去年同期的2.87元。