推廣減碳出遊理念，國泰航空推出「減碳星期五」可持續發展航班優惠活動，為訂購國泰航空機票的乘客免費提供所訂航班碳抵銷；台北／高雄經香港飛往全航線，另享額外亞洲萬里通里數。

國泰航空表示，15年前即推出亞洲首個航空碳抵銷計劃「減碳星期五」可持續發展航班優惠。今次，自即日起至11月28日在國泰航空官網，購買明年1月31日前由台北／高雄出發經香港飛往全球航點的機票，將為其免費抵銷所訂航班的全部碳排放。

此外，登入／加入國泰會員輸入優惠編號「CXFRIDAY」，可再享頭等艙／商務艙額外2,000亞洲萬里通里數、特選經濟艙／經濟艙額外1,000亞洲萬里通里數。

國泰航空的碳抵銷計劃在去年共抵銷了逾27,280噸碳排放量，包括去年於「減碳星期五」計劃的推廣期內為乘客抵銷的7,320噸碳排放。國泰承諾於今年底減少50％或大約3.87億件一次性使用塑膠；於2030年前使用10％可持續航空燃油及削減32％地面排放量；並於2050年前實現零碳排放的目標。