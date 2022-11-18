經濟部18日公布今年第3季製造業產值為4兆3,608億元，年增3.75％，主因受惠各大品牌行動裝置新品上市，新興科技與數位轉型商機延續，帶動資訊電子產業產值成長，惟傳統產業因市況不佳，化學、鋼鐵產業安排設備檢修或減產因應，抵銷部分增幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值續創歷年單季新高，為推升製造業產值成長之主要貢獻來源，年增11.90％，其中積體電路業受惠國際品牌科技新品備貨效應，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7,846億元，為歷年單季新高，年增43.83％，惟液晶面板因終端產品需求疲軟致價量齊跌，產值年減54.58％，抵銷部分增幅；電腦電子產品及光學製品業受惠資料中心相關設備需求暢旺，以及缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增26.54％。

傳統產業方面，因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，業者調降產能因應，致化學原材料業、基本金屬業產值分別年減18.54％及19.31％；石油煤製品業受惠國際油價續居高檔，以及業者致力於拓展油品外銷市場，產值年增47.52％；機械設備業產值年增3.41％，主要受惠於半導體廠持續擴增產線，惟全球經濟景氣放緩影響企業設備投資意願，加以木工機械、動力手工具等因外銷歐美訂單縮減，抵銷部分增幅；汽車及其零件業則受惠國內車市買氣熱絡、新車改款上市及料件短缺情況趨緩，產值年增11.76％。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，111年第3季製造業生產指數138.29，為歷年同季新高，較上年同季增加0.13％。

展望未來，5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續拓展，消費電子新品接續推出，皆有助於維繫我國製造業生產成長動能，惟全球面臨高通膨及升息壓力，加上俄烏戰事未解、中國大陸持續動態清零政策等多重變數，均加深全球經濟前景更趨疲弱疑慮，恐進而影響我國製造業生產表現，亟需密切關注後續發展並審慎因應。